CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA RAIOLA / Dopo le parole rilasciate al termine della sfida tra Milan e Juventus valida per la Coppa Italia, Mino Raiola questa volta si concede ai microfoni di 'Tuttosport' per tornare a parlare del suggestivo ritorno in bianconero di Paul Pogba: la dirigenza della 'Vecchia Signora' sogna il ritorno del centrocampista francese, in rottura con il Manchester United, nella prossima estate. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco le sue parole: "E' un'operazione grossa. Con Nedved e con la Juve parliamo di tante cose: Pogba e di altri giocatori come giusto che sia con un grande club. BIsogna rappresentare, informare, vedere, mettere giù delle ipotesi, sognare.

Per Paul oltre che la Juventus ci sono anche altre squadre, adesso lui è con il Manchester United. Quello che posso dire è che come per Ibra, anche per Pogba l'Italia è una seconda casa e non gli dispiacerebbe tornare alla Juve, ma ne riparleremo dopo l'Europeo. Nel calciomercato non c'è nulla di impossibile".

Addio al Manchester United: ''Paul non ha mai perso il sorriso. E' chiaro che un grande giocatore se sta in una squadra come il Manchester United che non lotta per la Champions e nemmeno per il titolo, non posso certo dire ches sia felice. Paul vuole stare ad alti livelli, cercherà di dare il meglio per lo United poi a fine della stagione vedremo se rimanere o no".

