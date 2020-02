ROMA PASTORE INFORTUNIO / Alle prese con un problema all'anca, Javier Pastore non dovrà operarsi. Il centrocampista argentino della Roma ha effettuato un nuovo controllo dell'edema all'anca a Villa Stuart dal professor Zini ed è stata esclusa l'operazione, come riferisce anche 'La Gazzetta dello Sport'.

Pastore proseguirà con le terapie, con Pauloche spera di averlo nuovamente a disposizione il prima possibile. Per lui il ritorno in campo dovrebbe essere previsto per la primavera inoltrata.

