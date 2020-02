MANCHESTER CITY PREMIER LEAGUE /Dopo la stangata che ha sancito l'esclusione dalla Champions League per i prossimi due anni, il Manchester City potrebbe ricevere una nuova sanzione, questa volta dalla Premier League. Come riferisce il 'The Independent', la Premier League potrebbe decidere di intervenire con una penalizzazione nei confronti del club dello sceicco Mansour.

Ogni club infatti deve presentare informazioni veritiere in merito alla propria situazione legata al Financial Fair Play per ottenere la licenza dalla Premier League e in questo caso la federazione inglese potrebbe decidere di intervenire sanzionando la società. La decisione più probabile sembra essere una penalizzazione con i punti che verranno detratti dal club. Pare invece impossibile che la decisione finale possa essere un'espulsione dal campionato con conseguente retrocessione.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, gli effetti del City fuori dall'Europa: chi può seguire Guardiola via da Manchester

Juventus, tifosi scatenati: la sentenza UEFA infiamma il sogno Guardiola