CALCIOMERCATO MILAN CAMAVINGA ZIDANE REAL MADRID / E' uno dei millennial più promettenti e interessanti del panorama europeo. Alla sua prima vera stagione da protagonista, Eduardo Camavinga si sta consacrando a livello mondiale. Centrocampista classe 2002, Camavinga è finito nel mirino di tutti i principali club europei. In Italia è soprattutto il Milan a monitorarlo con maggiore attenzione. Il club rossonero sarebbe seriamente intenzionato ad arrivare al ragazzo nato in Angola e avrebbe già mosso i primi contatti con il suo entourage. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE ---> Milan, Leao: "Un onore essere qui.

Il club rossonero deve però prestare attenzione alla concorrenza soprattutto di Real Madrid e Barcellona. Come riferisce 'Goal.com', Zinedine Zidane avrebbe individuato proprio nel ragazzo di origini africane il giocatore giusto su cui puntare come post-Casemiro. Possibile dunque che i 'Blancos' possano tentare l'assalto in estate, ma attenzione. Il Rennes ha recentemente licenziato il presidente Letang anche per via di un accordo segreto con gli spagnoli che tentavano di acquistare il giocatore. Una scelta che non è piaciuta alla proprietà bretone e che potrebbe complicare e non poco la questione per il club di Florentino Perez.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Milan, da Donnarumma a Kepa e Meret: che intreccio!

Coppa Italia, UFFICIALE: in tre salteranno Juventus-Milan