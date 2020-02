CALCIOMERCATO LAZIO INTER GIROUD MOURINHO TOTTENHAM / Nonostante l'intenso corteggiamento nel mercato invernale non sia andato a buon fine, la pista Olivier Giroud resta tutt'altro che tramontata. L'attaccante francese non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno con il Chelsea e sarà dunque libero di accasarsi a parametro zero ovunque vorrà.

E lasembra essere in pole position per mettere sotto contratto il centravanti transalpino. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come sottolinea il 'Daily Telegraph', il club biancoceleste, che ha tentato fino all'ultimo di acquistare il giocatore come rivelato dal ds Tare, sarebbe pronto ad offrire un contratto al giocatore per fare in modo che possa arrivare a luglio a Roma. L'ostacolo maggiore sembra essere però il Tottenham, con José Mourinho pronto a lanciare l'offensiva e a formulare una proposta al nazionale francese. Anche l'Inter continua, sullo sfondo, ad essere interessata. Beppe Marotta aveva sottolineato come i nerazzurri avessero provato fino all'ultimo ad arrivare al giocatore. Ora però la pista nerazzurra pare essersi raffreddata.

