Roma, retroscena Juan Jesus: "Ho rifiutato due offerte"

CALCIOMERCATO ROMA JUAN JESUS FLAMENGO / Appena tre presenze in questo campionato per Juan Jesus che è arrivato alla Roma nel 2016. Dopo quattro anni il brasiliano non sembra più centrale nel progetto e non è esclusa una prossima partenza. Intanto lo stesso ex interista in una lunga intervista a 'Dazn' ha parlato anche di mercato sottolineando come nel recente passato abbia ricevuto un paio di proposte: "Ho ricevuto due offerte dal Flamengo, li ho ringraziati molto per il loro interesse.

La prima chiamata era quando l'allenatore era ancora Abel Braga (fino al giugno 2019 ndr), la seconda appena Jorge Jesus si è preso la panchina (al posto di Braga ndr). Ne ho parlato con Juan, da piccolo è stato uno dei miei idoli, abbiamo pure lo stesso nome. Lui è stato una leggenda della Roma e della Seleçao. Li ho ringraziati perché quando ti chiama il Flamengo ci devi pensare due volte prima di rifiutare, è una grandissima squadra. Ma dovevo rifiutare, non era il momento giusto, la mia famiglia si trova bene qui e sto facendo bene con la Roma. Sto bene in questo club, sono ancora giovane, ho solo 28 anni. Se non molli mai, se sai quello che vuoi, puoi ottenere tutto".

