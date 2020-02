Calciomercato, gli effetti del City fuori dall'Europa: chi può seguire Guardiola via da Manchester

CALCIOMERCATO MANCHESTER CITY GUARDIOLA / È la notizia del giorno, destinata a far discutere per mesi. L'UEFA ha stangato il Manchester City escludendolo per due anni dalle coppe con una multa da 30 milioni di euro per violazioni al Fair Play Finanziario. Una punizione esemplare, che il club tenterà di evitare o quanto meno ridurre presentando ricorso. La situazione attuale però è questa ed i tifosi sui social sono già scatenati ipotizzando i possibili scenari di calciomercato, a partire da quelli juventini che sognano l'arrivo a Torino di Guardiola che anche secondo i fan d'Oltremanica potrà lasciare il club a fine stagione.

Scenario difficile ma non impossibile e che potrebbe avere ripercussioni anche sulla rosa.

Perché senza Champions tanti big potrebbero pensare all'addio e in caso di partenza di Guardiola alcuni dei suoi 'fedelissimi' potrebbero seguirlo. In lista di sbarco restano soprattutto due nomi molto appetiti sul mercato: quel Leroy Sané corteggiatissimo dal BayernMonaco e l'ex Inter e Juventus Joao Cancelo, finito tra i partenti e accostato anche ad un possibile ritorno in nerazzurro. Tra i pupilli del manager spagnolo va segnalato sicuramente il giovanissimo Phil Foden, finito di recente al centro della critica ma sempre protetto da Guardiola che in caso di passaggio su un'altra panchina potrebbe rivolerlo con sé. Attenzione infine alle situazioni di Ilkay Gundogan nonostante il rinnovo della scorsa estate, Gabriel Jesus per il quale sono già spuntate nelle scorse settimane voci su un possibile trasferimento e Sergio Aguero, in scadenza nel 2021.