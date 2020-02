Juventus, tifosi scatenati: la sentenza UEFA infiamma il sogno Guardiola

CALCIOMERCATO JUVENTUS GUARDIOLA / Precisiamo subito che il ManchesterCity presenterà ricorso, e quindi tutto può ancora cambiare, ma per il momento la notizia ufficiale ha del clamoroso: l'UEFA ha escluso il club inglese da tutte le competizioni europee per i prossimi due anni, aggiungendo inoltre una multa da 30 milioni di euro, per violazioni al Fair Play Finanziario.

Una punizione esemplare che rischia di avere effetti veramente clamorosi sul progetto City, e che sta già scatenando le reazioni di tanti tifosi italiani. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

In particolare i fan della Juventus, che sui social si sono riversati commentando la notizia come una possibile svolta per il futuro di Pep Guardiola. Il manager spagnolo, infatti, rimane il sogno dei tifosi juventini per la panchina ed ecco alcuni dei tantissimi commenti apparsi in questi minuti su Twitter.