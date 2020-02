Calciomercato Napoli, intrigo Boga: il Sassuolo tratta col Chelsea

CALCIOMERCATO NAPOLI BOGA SASSUOLO CHELSEA / Non solo German Pezzella per il futuro del Napoli. Secondo quanto sottolineato da 'Sky Sport' gli azzurri starebbero osservando con estrema attenzione anche Jeremie Boga, esterno offensivo del Sassuolo che ha già marcato il tabellino per ben sette volte in stagione.

La società neroverde però dal canto suo starebbe trattando con ilper rimuovere la 'recompra', fissata intorno ai 10 milioni di euro, presente all'interno del contratto del giovane attaccante. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, rivoluzione totale: scelto il 'sostituto' di Koulibaly

I 'Blues' infatti con un piccolo indennizzo potrebbero riportare a Londra un calciatore che ha visto crescere notevolmente il proprio valore di mercato. Proprio per questo motivo il Sassuolo punta dritto a cancellare la recompra dei londinesi, avendo così pieno diritto per cedere in futuro il funambolico Boga.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, Juric per il dopo Gattuso: l'annuncio in conferenza

Napoli, Callejon esalta Gattuso: "Ha tanta cazzimma"