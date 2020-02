CALCIOMERCATO INTER MILAN DONNARUMMA MERET / Un intreccio con base a Milano e sponda a Londra: l'estate 2020 potrebbe essere anche quella dei portieri perché diversi big potrebbero fare le valigie e cambiare squadra. A dare il via all'intreccio che coinvolgerebbe Inter, Milan e Napoli potrebbe essere Gianluigi Donnarumma: in scadenza nel 2021, le parole di ieri del suo agente Mino Raiola fanno presagire una trattativa non molto complicata per il rinnovo. Tra il rischio scadenza e la questione Fair Play Finanziario i rossoneri potrebbero dire sì ad una sua cessione al giusto prezzo: se la pista Juventus sembrerebbe sfumata, in Italia resterebbe l'Inter che deve trovare un sostituto del 35enne Handanovic, ma l'ipotesi estero è quella al momento più probabile.

Tra, potrebbe spuntare anche ilalle prese con il caso: Lampard lo ha messo in panchina nell'ultima gara e in estate un addio è possibile.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Milan, Raiola su Donnarumma: "Non voglio fare polveroni. Ibra? Non ci sono limiti"

Calciomercato Milan, Donnarumma al Chelsea: intreccio con Kepa e Meret

Donnarumma al Chelsea significherebbe cessione del portiere spagnolo che è stato accostato anche ai nerazzurri: l'ingaggio da 4 milioni di euro sarebbe un ostacolo da superare, ma la giovane età ne farebbe un investimento anche in ottica futura. E al Milan? Con il ritorno di Reina dal prestito all'Aston Villa, in rossonero potrebbe arrivare anche un altro portiere che sta vivendo un momento difficile, Alex Meret: l'estremo difensore del Napoli con Gattuso sembra essere finito alle spalle di Ospina, anche per problemi fisici, e se dovesse perdurare tale situazione un addio a fine stagione non è da escludere. Per età e costo, Meret rappresenterebbe un ottimo profilo per Milan, anche se ci sarà poi da convincere gli azzurri e trovare un accordo sul prezzo del cartellino: lo stesso ex Spal è stato accostato anche all'Inter, considerati i buoni rapporti tra il suo agente Federico Pastorello e la società nerazzurra.