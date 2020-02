Napoli, Callejon esalta Gattuso: "Ha tanta cazzimma"

NAPOLI CALLEJON GATTUSO FABIAN / Il Napoli di Gennaro Gattuso, al netto del KO contro il Lecce, vive un momento complessivamente positivo soprattutto dopo la vittoria di carattere sul campo dell'Inter. Protagonista come capita ormai da tanti anche a questa parte anche Josè Maria Callejon che nel pomeriggio ha parlato a 'Sky Sport': ""C'è un grande distacco tra noi e le squadre di alta classifica. Bisogna fare attenzione ad ogni partita e ragionare di volta in volta". Su Fabian Ruiz: "Sa di essere un giocatore di grande valor. Se ha la testa può diventare un top player. Il piccolo consiglio che gli posso dare è di lavorare ogni giorno. Perché il calcio è così: giochi bene e sei un campione, giochi male e scivoli in basso. Ma è bene ascoltare molto l'allenatore: alla fine il campo, l'allenamento e le partite ti danno tutto quello che serve per andare sempre più avanti".

Napoli, Callejon e la cazzimma di Gattuso

Callejon ha poi esaltato Gennaro Gattuso: "Sarri? Siamo stati benissimo con lui in quei tre anni. Però non conta più. Sarri adesso allena un'altra squadra e noi siamo con Gattuso al 100%. Il mister ha tanta voglia di far bene, tanta 'cazzimma'. Già da giocatore era così, penso che da allenatore ne abbia il doppio. Gattuso ci dà tanto. Dobbiamo continuare ad ascoltarlo perché ha già esperienza e ci darà consigli importanti".

