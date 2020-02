CALCIOMERCATO MILAN ANDRE SILVA EINTRACHT / Sul gong del calciomercato estivo il Milan ha ceduto il portoghese Andrè Silva all'Eintracht Francoforte in prestito fino al giugno 2021. In Germania l'ex rossonero sta provando a rinascere e ai microfoni del sito ufficiale della Bundesliga ha anche affermato di voler proseguire al termine dell'accordo: "Se mi immagino di rimanere in Bundesliga al termine del prestito? Certo, sicuramente, perché adoro giocare qui. Mi trovo bene, anche se all'inizio è stato difficile ambientarmi. Credo che sia più facile rimanere in una squadra per più tempo.

Sono felice di avere questa opportunità". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Milan, l'altra sfida italiana che affascina Allegri

Silva ha anche proseguito parlando di obiettivi e piani per il futuro: "Ho già giocato in quattro campionati diversi in quattro anni. Non è facile ambientarsi, ma mi ha reso una persona migliore e un giocatore migliore. Piani per il futuro? Voglio diventare il miglior attaccante di sempre. Darò il mio meglio. Come ho detto, ogni giorno sto cercando di essere il miglior giocatore che posso e la persona migliore che posso. È troppo presto per parlarne. Farò del mio meglio e vediamo cosa succede".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milan, Suso: "Voglio restare al Siviglia"

Calciomercato: il nuovo Milan con Allegri, Rangnick o Marcelino