Juventus, bufera su Buffon per la 'battuta' sul Coronavirus

JUVENTUS BUFFON CORONAVIRUS / Il post-partita di Milan-Juventus fa discutere anche per questioni extra-campo.

Non bastava la polemica per la direzione arbitrale della semifinale di andata di Coppa Italia terminata per 1-1, al termine dell'incontro in zona mista il portiere juventino Gigisi è soffermato con alcuni tifosi firmando autografi ed una sua 'battuta' rivolta ad un fan di origini asiatiche sta facendo il giro del web.

"Stai attento al Corona (virus, ndr), ti guardo eh - dice Buffon guardandolo -. C***o sei di Wuhan?" il commento successivo. Sui social è scoppiata inevitabilmente la polemica. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!