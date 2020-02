CALCIOMERCATO NAPOLI JURIC / Ivan Juric è il condottiero del Verona dei miracoli: sesto posto in classifica, piena zona Europa e Juventus mandata al tappeto appena una settimana fa, l'Hellas sta vivendo una stagione da incorniciare. Normale che i calciatori del club veneto siano tra i più contesi (Amrabat e Rrahmani sono già stati ceduti a Fiorentina e Napoli), così come normale è che il nome dell'allenatore croato sia tra i papabili per club di livello importante.

Così Juric è diventato uno dei candidati principali proprio per la panchina dei partenopei nel caso in cui non dovesse esserci la conferma di

LEGGI ANCHE >>> Napoli, Gattuso 'traballa' | Già scelto il sostituto!

Il futuro dell'allenatore è entrato anche nella conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Udinese e il tecnico di Spalato ha risposto così alle voci su di lui: "Penso sia normale, con una squadra che parte come ultima. Sono contento perché stiamo giocando bene e i calciatori stanno raccogliendo grandi soddisfazioni". Per qualcuno Juric avrebbe già firmato con il Napoli ma lui smentisce: "Non è così, la situazione con la società è chiara. Dopo dovrò parlare con il presidente, che è quello che decide". Il contratto del tecnico con il Verona scade a fine giugno e contempla anche un'opzione di rinnovo.