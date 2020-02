LAZIO INTER MILINKOVIC SCUDETTO / Snodo scudetto per Lazio e Inter nello scontro diretto di domenica sera. La sfida dell'Olimpico dirà molto sulle ambizioni da titolo soprattutto della squadra biancoceleste. Del campionato della squadra di Inzaghi ha parlato Milinkovic-Savic, che ai microfoni di 'Sky Sport' ha risposto così sul sogno scudetto: "Non ci pensiamo troppo ma ci proviamo, dato che siamo lì vicino. Ma per noi non è un obbligo vincere lo scudetto.

L'obiettivo resta la zona Champions League e daremo tutto per rimanerci".

Lazio, dall'Inter al nuovo ruolo: parla Milinkovic

Il centrocampista serbo si è poi soffermato sui nerazzurri di Conte: "Loro sono una squadra forte, con tanti grandi nomi: giocano bene e hanno vinto un derby che ha dato loro forza". Infine, sulla sua nuova posizione in campo: "Il mio modo di giocare è cambiato, ora gioco un po' più indietro: aiuto a difendere di più ma mi sento bene anche nel nuovo ruolo. Il mister mi ha chiesto quello che vuole da me, io provo a darglielo e sono contento".

