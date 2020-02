CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN ROMA ALLEGRI / Le sue ex lo 'rimpiangono' dopo averlo mandato via: Massimiliano Allegri ha lasciato il segno sia al Milan che alla Juventus e negli ultimi tempi il suo nome è tornato di moda proprio per rossoneri e bianconeri. I primi vorrebbero rilanciarsi affidando la panchina a lui in caso di addio di Pioli, i secondi lo ritengono l'unico nome possibile a stagione in corso in caso di fallimento di Sarri: per entrambi c'è però da fare i conti con l'interesse del tecnico toscano per una sfida all'estero dove Manchester United e Paris Saint-Germain rappresentano le piste più concrete.

Per i 'Red Devils' la Champions è lontana e Solskjaer non è sicuro della conferma; stesso discorso per Tuchel che senza Champions vedrebbe a rischio la conferma fino al 2021.

Ma c'è anche un'altra pista italiana che potrebbe prendere piede: si tratta della Roma con il possibile nuovo proprietario Friedkin che vede in Allegri il profilo giusto per il suo progetto. Pista difficile ma che - secondo quanto riferisce 'sportmediaset.it' - stuzzicherebbe l'allenatore toscano allettato dalla sfida in una piazza difficile e ambiziosa. Ipotesi ancora al di là dall'essere concreta anche perché Fonseca fino a qualche settimana fa era saldamente seduto sulla panchina giallorossa e con un buon finale di stagione potrebbe tornare ad esserlo.

