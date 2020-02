COPPA ITALIA GIUDICE SPORTIVO JUVENTUS MILAN / Adesso è ufficiale: Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo salteranno la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus.

Il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni disciplinari dopo le gare di andata, con i tre rossoneri che saranno dunque squalificati nel match dell'Allianz Stadium in programma il prossimo 4 marzo.

Coppa Italia, i diffidati in vista delle due gare di ritorno

Inoltre, entrano in diffida e rischiano di saltare l'eventuale finale i giocatori ammoniti nelle due sfide di andata: Ramsey per la Juve, Calabria e Kessie per il Milan, Skriniar per l'Inter e Ospina, Manolas e Mario Rui per il Napoli. Ammoniti anche Conte e Pioli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

