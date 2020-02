Roma, i bookmaker quotano De Rossi allenatore

CALCIOMERCATO ROMA DE ROSSI - Dopo un buon avvio di stagione, gli scarsi risultati ottenuti in queste prime settimane del 2020 hanno messo in discussione la posizione di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma. Lo scontro diretto in chiave quarto posto di domani contro l'Atalanta potrebbe essere un importante spartiacque per la carriera del tecnico lusitano, che deve centrare la qualificazione in Champions League per blindare la sua panchina.

Con il cambio ai vertici della società, infatti, non si esclude l'arrivo di un nuovo allenatore. A sorpresa oggi i bookmaker hanno iniziato a quotare anche il clamoroso ritorno di Daniele, che ha appeso gli scarpini al chiodo dopo l'esperienza aled è pronto ad intraprendere la carriera di tecnico.

