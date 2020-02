UDINESE BALIC / Nuova esperienza in prestito per Andrija Balic, centrocampista classe 1997 di proprietà dell'Udinese.

In una nota ufficiale, il club bianconero ha annunciato la cessione del croato all': "Udinese Calcio comunica la cessione a titolo temporaneo sino al 30/6/2020 dial club slovacco FK DAC 1904.Il centrocampista croato classe 1997, arrivato a Udine nel gennaio 2016 dall'Hajduk Spalato, ha collezionato 32 presenze in maglia bianconera.Balic ha disputato la prima parte di stagione in prestito al, totalizzando 11 presenze tra serie B e Coppa Italia".

