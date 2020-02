Juventus, slitta il rientro: coperta corta in attacco

JUVENTUS BERNARDESCHI / Si allungano i tempi di recupero di Federico Bernardeschi, alle prese con un problema al soleo della gamba destra accusato prima della sfida con il Verona.

Juventus-Brescia, Sarri pensa al tridente pesante

ieri sera dopo il match di Coppa Italia contro il Milan aveva dato qualche speranza sul possibile rientro in squadra contro ildel numero 33, che invece nell'allenamento di stamane ha continuato nel proprio lavoro personalizzato.

Difficilmente quindi l'ex Fiorentina sarà tra i convocati in vista della sfida di domenica contro le 'Rondinelle', con Sarri che spera di riaverlo a disposizione per la successiva trasferta con la Spal. In attacco, vista anche l'assenza di Douglas Costa e il periodo poco brillante di Ramsey, scelte quasi obbligate per il tecnico bianconero che potrebbe rispolverare per l'occasione dal 1' il tridente pesante con Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo contemporaneamente in campo.