Calciomercato Milan, tre per due | Rivoluzione in mediana

CALCIOMERCATO MILAN KESSIE CALHANOGLU - Il progetto giovani del Milan si è interrotto a gennaio con gli arrivi di giocatori esperti come Ibrahimovic e Kjaer. Soprattutto il centravanti svedese è diventato subito una pedina fondamentale nello scacchiere di Pioli per la rincorsa ad un posto nelle prossima coppe europee. Ma i rossoneri devono comunque pensare al futuro e, dovendo rispettare i paletti imposti dalla Uefa in tema di fair play finanziario, gli acquisti dovranno essere finanziati dalle cessioni.

Due i giocatori che hanno più mercato e possono portare ricche plusvalenze: l'ivoriano Franked il turco Hakan, che piacciono ai club della Premier League.

La rivoluzione a centrocampo potrebbe portare tre nuovi volti a Milanello. Secondo quanto riportato dal portale '90min.com', infatti, i rossoneri tengono d'occhio anzitutto Dominik Szoboszlai, esterno sinistro ungherese classe 2000 che milita nel Salisburgo. In mezzo al campo, invece, ci sarebbe un ritorno di fiamma per il 22enne portoghese Renato Sanches, che la scorsa estate è passato dal Bayern Monaco al Lille. Infine c'è la suggestione Moussa Diaby, franco-maliano di 20 anni del Bayer Leverkusen con una breve esperienza italiana al Crotone.

