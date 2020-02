Calciomercato Lazio, obiettivo Franco Vazquez

CALCIOMERCATO LAZIO VAZQUEZ SIVIGLIA / Potrebbe esserci ancora l'Italia nel futuro di Franco Vazquez.

Il fantasista, che con la sua classe ha deliziato il pubblico del Renzo Barbera di, è pronto a lasciare ilper far ritorno in

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Il calciatore ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021 e con il club andaluso non sembrano esserci i presupposti per un rinnovo: per Lopetegui non è una priorità e l'addio a giugno potrebbe davvero concretizzarsi.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Milan e Lazio, addio Liverpool: "Lallana è un'opzione"

L'ex Palermo è stato accostato anche a Milan e Fiorentina ma stando a quanto riportano in Spagna, sarebbe un'altra la squadra seriamente interessata a lui: secondo 'ElDesMarque' Vazquez piace alla Lazio di Simone Inzaghi, pronta a completare il reparto offensivo con l'italo-argentino. Di fronte alla giusta offerta - il calciatore ha una valutazione di circa 12 milioni di euro - il Siviglia lo lascerebbe certamente partire.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Probabili Formazioni Serie A: la ventiquattresima giornata di campionato

Calciomercato Juventus, addio Sarri: "Bloccato Inzaghi"