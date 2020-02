INTER INFORTUNIO SENSI / Pessime notizie in casa Inter in vista dello scontro diretto con la Lazio e non solo. Conte sarà infatti costretto a fare a meno di Stefano Sensi, che ha subito un nuovo infortunio dopo la sfida di Coppa Italia contro il Napoli. Come comunicato dal club nerazzurro attraverso una nota ufficiale, il centrocampista "si è sottoposto oggi a esami strumentali al piede sinistro, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, a seguito di un trauma contusivo subito nel corso della gara contro il Napoli.

Gli accertamenti hanno evidenziato un'infrazione allo scafoide.

Le sue condizioni saranno rivalutate settimana prossima". Brutta tegola dunque per Antonio Conte, che rischia di perdere il 24enne per diverse partite in uno dei momenti decisivi della stagione con il ritorno anche dell'Europa League. Si attendono ora aggiornamenti sulle condizioni di Sensi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Marotta scatenato | Colpo vicinissimo dalla Premier!

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez-Real Madrid: l'ostacolo che mette in pole il Barcellona