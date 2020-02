ATALANTA ROMA GASPERINI CONFERENZA / Giornata di vigilia per l'Atalanta di Gasperini. Domani a Bergamo arriva la Roma, in un match che vale doppio in ottica Champions League: "Siamo in un buon momento ed è una fase della stagione molto importante - ammette Gasperini in conferenza stampa - Gli scontri diretti hanno una doppia valenza. È una partita importante e molto attesa perché giochiamo con la Roma che è la diretta concorrente più vicina a noi. In casa abbiamo un po' stentato nelle ultime partite, ma per noi giocare a Bergamo questa partita può essere una bella opportunità. La cosa migliore adesso è non guardare la classifica, ma pensare a una partita per volta.

Dobbiamo concentrarci su quello che sappiamo fare e su come affrontare l'avversario".

AVVERSARI - La Roma è un avversario di valore - prosegue Gasperini - Basta guardare la linea offensiva, sia numericamente che qualitativamente: hanno tanti attaccanti di assoluto valore. Mi aspetto una partita equilibrata. Rispetto all'andata è cambiato molto, sia da parte nostra che da parte della Roma. Credo che sarà una partita un po' diversa".

