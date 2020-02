Valencia, Florenzi out: il comunicato UFFICIALE

p>VALENCIA FLORENZI - Alessandronon prenderà parte stasera al big match che apre la 24esima giornata del campionato spagnolo tra ile l'Atletico Madrid a causa dell'espulsione rimediata la settimana scorsa contro il. A prescindere dalla squalifica, tuttavia, l'ex esterno destro della Roma non avrebbe potuto giocare e non sarà stasera al 'Mestalla'. Come fa sapere il club 'Blanquinegres' attraverso un comunicato ufficiale, infatti, Florenzi è stato colpito dalla