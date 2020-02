Calciomercato, Volland apre anche alla Serie A

CALCIOMERCATO SERIE A VOLLAND - "La Premier League è un campionato molto interessante per me: il ritmo è molto alto, si corre molto e questo sarebbe ottimo per me, ma non si sa mai quello che può accadere in futuro". Pensieri e parole di Kevin Volland.

Intervistato dall'emittente tedesca 'Sport 1', il centravanti dele della Germania ha aperto anche allae alla: "Non sono quel tipo di persone che pensa di dover giocare per forza in Inghilterra, Italia o Spagna. Qui sto bene, ma tutte le opzioni sono possibili. Staremo a vedere". In passato Volland era stato accostato alla Roma in caso di partenza die alcome spalla di Milik.