BOLOGNA-GENOA DIRETTA SERIE A LIVE TEMPO REALE CRONACA MIHAJLOVIC NICOLA - Dopo la sfida salvezza tra Lecce e Spal, è tempo di scendere in campo per il secondo anticipo del sabato valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A tra Bologna e Genoa.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-GENOA

I rossoblu di Sinisasono reduci dall'importante vittoria sul campo della, la terza consecutiva, che ha lanciato la squadra verso la zona; gli avversari di giornata, i rossoblu di Davide, arrivano all'appuntamento dopo l'importantissima vittoria interna contro il Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Dall'Ara'.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Schouten, Svanberg; Orsolini, Palacio, Barrow. All.: Mihajlovic.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Radovanovic, Sturaro, Criscito; Pandev, Sanabria. All: Nicola.

CLASSIFICA SERIE A: Inter e Juventus 54 punti; Lazio 53; Atalanta 42; Roma 39; Verona 34; Bologna 33; Cagliari, Parma e Milan 32; Napoli 30; Sassuolo 29; Torino 27; Fiorentina, Udinese e Lecce 25; Sampdoria 23; Genoa 19; Brescia 16; Spal 15