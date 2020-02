p>PESCARA SANSOVINI BOJINOV / Marco, ex attaccante del, ha rilasciato un'intervista esclusiva a 'Seriebnews.com', in cui ha parlato dell'attuale situazione della squadra abruzzese e dell'ultimo arrivato, Valeri: "L'organico è all’altezza e con l’innesto disi può sperare in qualcosa di più. Se il bulgaro sta bene, potrà dare una mano davvero utile". L'ex attaccante ha detto la sua anche su Legrottaglie: clicca qui per leggere l'intervista completa su SerieBnews.com