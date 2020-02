CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ REAL MADRID BARCELLONA / Sedici gol in ventidue partite, giocate da campione e il popolo di San Siro ai suoi piedi: Lautaro Martinez ci ha messo un anno ad ingranare ma ora è diventato un calciatore fondamentale nell'Inter di Antonio Conte. Un rendimento di alto livello che ha portato il 'Toro' all'attenzione dei più grandi club europei: Barcellona e Real Madrid sono pronti al 'classico' sul mercato, ma anche il Manchester City ha alzato i livelli allerta per le prestazioni del 22enne attaccante argentino.

Del resto a rendere appetibile Lautaro Martinez c'è anche quella clausola da 111 milioni di euro che si attiverà a luglio: una clausola che l'Inter vorrebbe rivedere nel rinnovo di cui si tornerà a parlare nelle prossime settimane. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato, summit a Barcellona per l'acquisto dall'Inter | Conte 'trema'

Calciomercato Inter, Lautaro al Real Madrid: serve una cessione

Intanto però i corteggiatori aumentano anche se non per tutti Lautaro è obiettivo facilmente arrivabile: ad esempio il Real Madrid si troverebbe davanti ad un problema di non poco conto, liberare un posto da extracomunitario. Nella Liga ogni squadra ne può tesserare solo tre e i 'blancos' hanno già in rosa tre brasiliani (Vinicius, Rodrygo e Militao), senza dimenticare l'acquisto già formalizzato di Reinier che, almeno inizialmente, giocherà con la squadra B. Tutti giovani, nessuno titolare inamovibile di Zidane, ma nomi sui quali il Real ha puntato molto: servirà un sacrificio per poter inserirsi nella corsa a Lautaro Martinez.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, dall'Argentina: "Real su Lautaro! Contratto record"