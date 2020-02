CALCIOMERCATO JUVENTUS RAIOLA POGBA / Mino Raiola non si è risparmiato nelle interviste post-gara al termine della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Juventus. Il potente agente si è soffermato a più riprese su Paul Pogba in zona mista: "Il mercato è finito e l'altro prima o poi arriva", la battuta di Raiola.

Che poi ai giornalisti francesi ha aggiunto sul centrocampista del, sogno proibito della Juve per un possibile ritorno a Torino la prossima estate: "L'Italia è una seconda casa per Paul, come per. Non gli dispiacerebbe tornare alla Juve, ma ne riparleremo dopo l'Europeo. Pogba vuole competere ai massimi livelli, ma certamente non può scappare adesso se le cose non vanno bene".

