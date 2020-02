CALCIOMERCATO ROMA BOLOGNA KOLAROV / Il Bologna pensa ad Alexsandar Kolarov. Questa la 'pazza' idea che frulla nella testa di Sinisa Mihajlovic per la prossima stagione come riporta 'La Gazzetta dello Sport'.

Il connazionale e terzino dellasarebbe un'espressa richiesta del tecnico, che in occasione del match della scorsa settimana all'Olimpico ha incrociato e salutato il laterale giallorosso.

Kolarov è in scadenza nel 2021 e lo scoglio sarebbero i 2 milioni di euro d'ingaggio che l'ex Lazio e Manchester City percepisce attualmente nella Capitale. Il rapporto con una parte della tifoseria sarebbe logoro, con il giocatore che dovrà ridiscutere il suo futuro con la nuova proprietà. Kolarov andrebbe a rimpiazzare Dijks, da lungo tempo out per infortunio e in estate cercato dalla stessa Roma e dal Milan, con i rossoneri che visero sul piatto 20 milioni di euro.