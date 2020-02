CALCIOMERCATO INTER AUBAMEYANG / Il prossimo mercato estivo potrebbe cambiare l'attacco dell'Inter. Per Sanchez non sembrano previsti discorsi circa l'acquisto a titolo definitivo, mentre tra Premier League e Liga spagnola si fa sempre più intenso il pressing su Lautaro Martinez, che ha una clausola da 111 milioni di euro valevole nei primi 15 giorni di luglio.

Calciomercato Inter, Aubameyang se parte Lautaro: i dettagli

Per il 'Toro', riporta la 'Gazzetta dello Sport', Manchester City e Barcellona avrebbero già avuto contatti concreti con gli agenti, fattore che spinge i nerazzurri a vagliare alcune piste per sostituirlo. Così, nel mirino di Marotta sarebbe finito in primis Aubameyang, talento destinato a lasciare l'Arsenal a fine stagione: la sua valutazione, vicina oggi ai 70 milioni di euro, dovrebbe scendere nei prossimi mesi anche in virtù della scadenza di contratto nel 2021. Infine, resta valida la pista che porta a Mertens del Napoli, che ogni giorno spingerebbe per raggiungere Milano, senza per il momento trovare sponde nerazzurre.

