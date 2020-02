CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA LAUTARO MARTINEZ / Il Barcellona ha un chiodo fisso: si chiama Lautaro Martinez. Classe 1997, quest'anno si sta consacrando ai massimi livelli come dimostrano i 16 gol e 4 assist realizzati in 28 presenze totali. Così, in vista del calciomercato estivo, l'Inter deve fare i conti con l'interesse dei blaugrana e delle migliori società europee, che possono acquistarlo, nei primi giorni di luglio, per una cifra pari a 111 milioni di euro. Da un summit tenutosi ieri in Catalogna, inoltre, sarebbero giunte novità importanti in ottica Barça: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, dall'Argentina: "Real su Lautaro! Contratto record"

Calciomercato.it ha già anticipato da tempo l'interesse del Barcellona per Lautaro Martinez. Il suo nome, in effetti, sarebbe il primo nella lista dei grandi colpi estivi.

Ieri, riporta 'Mundo Deportivo', i vertici del Barcellona si sarebbero riuniti per prendere una decisione sugli obiettivi di mercato per l'attacco dopo gli infortuni di Luise Ousmane. Ericavrebbe quindi incontrato Ramon, Quiquee Oscar. Il prescelto è Lautaro, per il quale i blaugrana sembrano disposti a pagare l'intera cifra della clausola rescissoria. Gli obiettivi del momento, invece, sono nomi meno altisonanti, utili per tamponare la ferita fino a fine stagione: si va da(Getafe, 32 anni) fino a(Alaves, 31 anni), Loren(Betis, 26 anni) e Roger(Levante, 29 anni).

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, annuncio dalla Spagna: all-in Barcellona su Lautaro Martinez

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta scatenato | Colpo vicinissimo dalla Premier!