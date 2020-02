MILAN JUVENTUS BUFFON / Cristiano Ronaldo e le parate di Gianluigi Buffon salvano la Juventus nel match di Coppa Italia contro il Milan. Il portiere bianconero ha parlato in zona mista al termine della sfida di 'San Siro': "La prestazione è stata buona fino agli ultimi 20 metri, non sono d'accordo su una Juve poco convincente. Abbiamo ritrovato certe geometrie e dettami, cose che ti danno fiducia e di cui avevamo bisogno. Siamo mancati solo negli ultimi 20 metri per 85 minuti.

Dovevamo passare da una gara simile per tornare a vincere e convincere al 100 per cento".

"Sarri? Siamo totalmente contro il mister - scherza Buffon - La verità è solo una: che Sarri sta cercando di insegnarci qualcosa di bello e straordinario per alzare all'ennesima potenza le nostre prestazioni. Il percorso non è facile, però noi dobbiamo dare la massima disponibilità. In Europa come singoli ci sono 6-7 squadre al nostro livello e alcune ci sono anche superiori. Per colmare il gap, oltre alla grinta e alla determinazione, ci vuole anche il bel gioco e la strada da seguire la indica il nostro allenatore".