MILAN JUVENTUS CALABRIA RONALDO RIGORE / Grandi polemiche in Milan-Juventus soprattutto per il calcio di rigore assegnato alla Juventus nel finale di gara per un tocco di braccio di Calabria su conclusione di Ronaldo.

Il difensore rossonero colpisce il pallone girato di spalle ricadendo dopo essere saltato per provare ad anticipare il portoghese: Valeri prima lascia proseguire l'azione, poi viene richiamato al. Dopo l'on field review il direttore di gara cambia idea e assegna il penalty che Ronaldo trasforma tra le polemiche.