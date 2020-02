COPPA ITALIA MILAN JUVENTUS / Pareggio e polemiche: Milan-Juventus semifinale di andata di coppa Italia finisce 1-1 e per la squadra di Pioli il ritorno si preannuncia come un'impresa visto che mancheranno Ibrahimovic, Hernandez e Castillejo per squalifica. Ci sarà tempo per capire come saranno sostituiti tre uomini protagonisti della risalita milanista, ma intanto 'San Siro' si rammarica per il mancato successo.

Gara molto accesa dove non sono mancati occasioni e scontri: a farne le spese, come detto, i padroni di casa che nella prima frazione di gioco in pochi minuti vedono sventolare il cartellino giallo prima a Ibrahimovic e poi a Hernandez, entrambi diffidati.

Tensione alta con una manata di Kessie anon sanzionata. Il primo tempo scorre via senza reti, tocca anella ripresa spezzare l'equilibrio con una conclusione adi palo sulla qualenon può niente. La Juventus prova a reagire e approfitta anche della superiorità numerica (espulso per doppia ammonizione Hernandez) per trovare il pareggio nel finale: tocco di mano di Calabra, l'arbitro prima lascia proseguire poi è richiamato al Var. La revisione spingead assegnare il rigore e Ronaldo non sbaglia. Finisce 1-1: la finalista si deciderà a Torino.

MILAN-JUVENTUS 1-1: 61' Rebic (M), 91' Ronaldo rig. (J)