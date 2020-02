MILAN JUVENTUS REBIC CUADRADO / Milan-Juventus, semifinale di andata di coppa Italia, match molto combattuto con tante ammonizione e qualche scorrettezza di troppo.

grande protagonista in positivo con il gol che al 61' sblocca il match, ma anche 'pericoloso' per la sua retroguardia quando qualche minuto dopo va a contatto connell'area rossonera: una manata al volto del colombiano che cade a terra con l'arbitro che lascia proseguire prima di attendere il responso del Var. Un intervento che è stato giudicato regolare ma che ha scatenato i social: su Twitter tifosi rossoneri e bianconeri si sono affrontati tra chi ha messo in evidenza la facilità alla caduta di Cuadrado che chi chiedeva il cacio di rigore. Da ricordare che lo stesso esterno bianconero era stato colpito dacon un'altra manata nel primo tempo: anche in quel caso, il direttore di gara non era intervenuto.

Ecco alcuni tweet: