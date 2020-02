JUVENTUS PJANIC RONALDO RAKITIC / In estate prima e a gennaio poi Ivan Rakitic è sembrato davvero essere vicino alla Serie A: Inter e Juventus lo hanno a lungo trattato con i bianconeri che nell'ultima finestra di calciomercato ha provato ad imbastire uno scambio con Bernardeschi al Barcellona per portarlo alla corte di Sarri.

Alla fine l'affare è saltato per la mancanza di un accordo sul conguaglio economico che sarebbe dovuto finire ai bianconeri, ma il croato in estate potrebbe tornare ad essere un obiettivo di Paratici.

Intanto in un'intervista a 'Bleacher Report', il 31enne ha mandato messaggi alla Juventus parlando di Cristiano Ronaldo e Pjanic: "Certo che mi piacerebbe giocare con Cristiano Ronaldo: è uno dei più grandi della storia, è un piacere vederlo, quello che sta facendo con la Juventus. Per me è uno dei migliori di sempre". Il bosniaco, invece, è indicato da Rakitic come "il calciatore più sottovalutato".

Il croato, infine, si è soffermato anche sulle voci di mercato che lo hanno riguardato: "Fanno parte del calcio: devi capirlo ed essere pronto a gennaio. Devi essere felice e pensare alla famiglia. Devo giocare e se gioco nel Barça, allora sono felice".

