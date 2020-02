NAPOLI LOZANO / Sfogo Lozano: l'attaccante messicano, fuori dalle scelte di Gattuso finora, ha pubblicato un lungo post su Instagram in cu isi lascia andare a considerazioni sul suo momento non felice. L'occasione è un articolo pubblicato dall'ex calciatore Luis Garcia Postigo in cui l'ex Psv è definitivo "Il miglior calciatore messicano". Proprio a Postigo, Lozano si rivolge ringraziandolo e spiegando: "In pochi capiscono lo sforzo che faccio per fare quello che amo, chi guarda le partite neanche se lo immagina. Oggi ho trovato nelle tue parole il riflesso del prezzo da pagare per perseguire il mio sogno. Mi hanno sorpreso. In esse ho trovato molte domande che mi passano per la testa. Le tue parole sono importanti, mi hanno incoraggiato.

Non sai quanto io desideri che le tue previsioni diventino realtà, continuerò a lavorare perché sia così. Oggi è stato un giorno più tranquillo con la gioia di sapere che c'è qualcuno che capisce il mio momento attuale. Grazie con tutto il cuore". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Napoli, Gattuso 'cancella' il mercato estivo

Lozano finora non è riuscito ad imporsi nel calcio italiano: schierato come prima punta da Ancelotti, è stato riportato sull'esterno da Gattuso che però lo ha impiegato con il contagocce. Anche ieri nella semifinale di coppa Italia contro l'Inter, il messicano è rimasto a guardare nonostante l'assenza di Insigne.