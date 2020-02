MILAN JUVENTUS VOTI TABELLINO PRIMO TEMPO / Non si slocca dopo il primo tempo il risultato di Milan-Juventus, match d'andata della semifinale di Coppa Italia. La migliore occasione è di marca rossonera, con Buffon prodigioso sul destro ravvicinato di Calabria. Dybala e Ronaldo si vedono a sprazzi, mentre Ibrahimovic non punge e al pari di Theo Hernandez si becca un giallo che gli farà saltare per squalifica la sfida di ritorno.

stenta ad ingranare anche da mezz'ala,invece è un muro nella mediana di Pioli.

MILAN

G.Donnarumma 6,5

Calabria 6,5

Kjaer 6

Romagnoli 6

Theo Hernandez 6

Kessie 6,5

Bennacer 6

Castillejo 5,5

Calhanoglu 6

Rebic 6

Ibrahimovic 5,5

Allenatore: Pioli 6

JUVENTUS

Buffon 7

De Sciglio 6

De Ligt 6

Bonucci 6

Alex Sandro 6,5

Ramsey 5,5

Pjanic 6

Matuidi 5,5

Ciuadrado 6,5

Dybala 6,5

Cristiano Ronaldo 6

Allenatore: Sarri 6

Arbitro: Valeri 5,5

TABELLINO

Milan-Juventus 0-0 -

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Begovic. A.Donnarimma, Bonaventura, Leao, Musacchio, Paqueta, Gabbia, Laxalt, Saelemaekers, Brescianini, Maldini

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri. A disposizione;: Szczesny, Pinsoglio, Danilo, Higuain, Rugani, Rabiot, Bentancur, Olivieri, Coccolo, Wesley

Arbitro: Valeri (sez. Roma)

VAR: Nasca

Ammoniti: Ibrahimovic (M), Ramsey (J), Theo Hernandez (M), Pioli (M)

Espulsi:

Note: recupero 1'