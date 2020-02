MILAN JUVE / San Siro praticamente esaurito e grande attesa per la seconda semifinale di Coppa Italia tra Milan e Juventus. In tribuna ad assistere alla sfida anche Mino Raiola, agente di Ibrahimovic e Donnarumma, con quest'ultimo sul taccuino pure dei bianconeri nonostante l'ultima smentita del CFO Paratici.

Il procuratore italo-olandese, tra i protagonisti in campo, assiste anchee il baby, alla prima convocazione conin prima squadra. A vedere il match pure l'ex Ad milanista Adriano, oltre a tanti ex giocatori di entrambe le squadre come