Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della 24a giornata

FANTACALCIO CONSIGLI 24ESIMA GIORNATA / Dopo le semifinali di CoppaItalia, torna in campo la Serie A. La 24esima giornata comincia sabato e non venerdì (una buona notizia per il Fantacalcio) con tre sfide: Lecce-Spal (ore 15.00), Bologna-Genoa (ore 18.00) e Atalanta-Roma (ore 20.45). La domenica, che avrà il suo inizio alle 12.30 con Udinese-Verona, vedrà scendere in campo nel pomeriggio la Juventus contro il Brescia. Prima del big match dell'Olimpico tra Lazio e Inter (ore 20.45) occhi puntati su Cagliari-Napoli (ore 18.00). Il turno andrà, infine, in archivio con Milan-Torino in programma a San Siro lunedì alle ore 20.45. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 24a giornata della Serie A 2019/2020, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Chi schierare al fantacalcio: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Lecce-SPAL sabato ore 15

⚡Hot: Lapadula è on fire! Castro può dare le geometrie giuste

⛔Not: Reca non ci convince

⚽Sorpresa: Attenzione al piede caldo di Riccardo Saponara

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Majer, Petriccione, Barak; Saponara; Falco, Lapadula.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Valoti, Missiroli, Castro, Reca; Di Francesco, Petagna.

Bologna-Genoa sabato ore 18

⚡Hot: Soriano ha l'inserimento nel sangue. Rilanciate su Schone

⛔Not: Evitate Ankersen

⚽Sorpresa: Tomiyasu può regalare soddisfazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Skov Olsen; Palacio.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello; Ankersen, Schone, Radovanovic, Cassata, Criscito; Pandev, Sanabria.

Atalanta-Roma sabato ore 20.45

⚡Hot: Gomez e Perotti, sabato sera all'insegna del tango! Scommettete su Pellegrini

⛔Not: Kolarov è in calo

⚽Sorpresa: Occhio alle bombe di De Roon

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Pellegrini, Veretout; Perotti, Mkhitaryan, Perez; Dzeko.

Udinese-Verona domenica ore 12.30

⚡Hot: Silvestri è in un periodo davvero importante.

Bene Verre e Fofana⛔Not: Becao non è la vostra prima scelta⚽Sorpresa: Sema in casa può stupireMusso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine.

Sampdoria-Fiorentina domenica ore 15

⚡Hot: Quagliarella e Cutrone, centravanti d'assalto! Ok Igor

⛔Not: Evitate ancora una volta Colley

⚽Sorpresa: Ramirez è in grande forma

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Linetty, Thorsby, Bertolacci, Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone.

Juventus-Brescia domenica ore 15

⚡Hot: Ronaldo non si ferma più! Balotelli ama le grandi sfide

⛔Not: Tempo scaduto per Ramsey, meglio lasciarlo fuori se avete di melgio

⚽Sorpresa: Rabiot cresce e può finalmente stupire

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Higuain, Ronaldo

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, Balotelli.

Sassuolo-Parma domenica ore 15

⚡Hot: Boga è straripante, Cornelius top! Ok Gagliolo e Caputo

⛔Not: Hernani non porta bonus, lasciatelo fuori

⚽Sorpresa: punti pesanti per Kurtic

Sassuolo-Parma

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Parma (4-3-3): Radu; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Kulusevski.

Cagliari-Napoli domenica ore 18

⚡Hot: Joao Pedro vede la porta, Milik ritrovato! Puntate su Mertens

⛔Not: Pisacane è a rischio malus

⚽Sorpresa: Subito Pereiro, il trequartista può portare subito bonus

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Mattiello, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Walukiewicz, Nandez, Ionita; Pereiro; Joao Pedro, Simeone.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Mertens.

Lazio-Inter domenica ore 20.45

⚡Hot: Lautaro ha un rosso da farsi perdonare! Luis Alberto-de Vrij imprescindibili

⛔Not: Padelli non offre garanzie, bocciato

⚽Sorpresa: Correa è pronto a tornare decisivo, anche partendo dalla panchina

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva Luis Alberto, Jony; Caicedo; Immobile.

Inter (3-4-1-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku.

Milan-Torino lunedì ore 20.45

⚡Hot: piede caldo per Rebic! Belotti sa come segnare a San Siro! Ok Ibra-Aina

⛔Not: Il Milan attacca soprattutto sulla sinistra, Djidji rischia davvero tanto

⚽Sorpresa: Castillejo non molla un centimetro, ora i bonus pesanti

Milan (4-4-1-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessie, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic.

Torino (3-4-3): Sirigu; Djidji, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina; Verdi, Belotti, Berenguer.

Giorgio Trobbiani/Martin Sartorio