Calciomercato Juventus e Inter, sogno Messi: parla Zambrotta

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS MESSI / Il caos che vive il Barcellona ha causato una cascata di rumors intorno al futuro di Leo Messi. L'argentino, in estate, può liberarsi gratuitamente dal club catalano ed è stato accostato a praticamente tutti i top club europei, Inter e Juventus incluse. Gianluca Zambrotta, nel corso di un'intervista a 'Il Giornale', ha parlato del futuro del suo ex compagno di squadra: "Conoscendolo, vedo difficile che lasci Barcellona.

Lui 'è' il Barça, e chiuerà lì la carriera, anche se in passato aveva detto di voler giocare, un giorno, in Argentina". Un affare complesso, senza dubbio, ma le voci intorno alla Pulga non si placano.

