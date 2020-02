CALCIOMERCATO INTER LAUTARO / Lautaro Martinez continua ad essere nel mirino dei top club europei. Dopo il Barcellona, che sta valutando ormai da mesi l'acquisto del 'Toro', oggi 'TyC Sports' ha svelato che anche il Real Madrid sarebbe pronto a versare i 111 milioni di euro che attiverebbero a luglio la sua clausola rescissoria valida dall'1 al 15 luglio per strapparlo all'Inter.

LEGGI ANCHE >>> Ultime CM.IT – Inter, Barcellona pazzo di Lautaro. Il ‘Toro’ attende il rinnovo

Calciomercato Inter, non solo Barcellona su Lautaro

La testata argentina svela, inoltre, i dettagli del contratto che i merengues garantirebbero al calciatore: ben 14 milioni di euro netti, per un'operazione che si prefigura come la più cara nella storia del calcio argentino.

In questo momento, il calciatore resta concentrato sulla straordinaria stagione che sta vivendo (16 gol e 4 assist in 28 presenze), e non esclude di prolungare il contratto con i nerazzurri attualmente in scadenza nel 2023. La clausola resta un ‘pericolo’ enorme per il club milanese: quei 111 milioni che un anno fa sembravano eccessivi, sono diventati un affare da cogliere al volo, visto il rednimento e l’età dell’ex Racing.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, l'ex bomber su Lukaku: "Ero scettico"

Calciomercato Inter e Juve, Braida: "Futuro Messi? Nulla è scontato"