CALCIOMERCATO ROMA SALISU VALLADOLID/ Dopo gli arrivi di Villar e Perez, la Roma continua a guardare in Spagna in vista delle prossime finestra di calciomercato. Stando a quanto riportato in esclusiva da AsRomalive.it, nei radar della società giallorossa sarebbe finito anche Mohammed Salisu, difensore centrale del Real Valladolid.

Inoltre, in aiuto della Roma ci sarebbe anche la clausola rescissoria di Salisu di appena 12 milioni di euro. Una cifra decisamente bassa per i numeri odierni del mercato, che potrebbe accendere anche la concorrenza intorno al 20enne del Valladolid, uno di questi club potrebbe proprio essere il Real Madrid di Zinedine Zidane.