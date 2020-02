Calciomercato Parma, Gervinho torna in gruppo: Faggiano fa chiarezza

CALCIOMERCATO PARMA GERVINHO IN GRUPPO FAGGIANO / E' rientrato il 'casoGervinho'. L'ivoriano, che a gennaio è stato ad un passo dal lasciare il Parma, è tornato ad allenarsi in gruppo dopo un breve periodo passato in punizione lontano dai compagni. A far chiarezza sulla situazione legata all'ex attaccante della Roma ci ha pensato Daniele Faggiano, Ds dei Ducali: "Il ragazzo sta bene, è a Parma. Se poi giocherà lo vedremo - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Dipende da più fattori. Ha sbagliato a saltare per tre giorni gli allenamenti, poi le altre cose nel calcio ci possono stare. Lo abbiamo multato. E' il giorno della pace con Gervinho? Sì, d'altronde si sta anche avvicinando la Pasqua... A parte gli scherzi, non si tratta di pace, sono dei meccanismi di mercato che esistono e che esisteranno sempre.

Questa diatriba non ci ha fatto piacere, ma adesso il ragazzo ha chiesto scusa alla squadra".

ECCO IL VERO PROBLEMA - "Di tutto ciò che è successo, la sua mancanza è stata non venire agli allenamenti per tre giorni: un comportamento del genere non va bene, se lo facessero tutti la domenica non giocherebbe nessuno. Comunque Gervinho ora è in rosa, se giocherà dipende dall'allenatore e da come sta fisicamente. Se c'è una cosa che posso assicurare, però, è che lui non voleva andare via".

