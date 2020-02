CALCIOMERCATO MILAN VINICIUS / Piatek è stato ceduto e Ibrahimovic potrebbe andare via se non ritirarsi a giugno, ecco perché nei mesi a seguire il Milan sarà chiamato a sciogliere le riserve sul nome del nuovo centravanti. Un'ipotesi suggestiva conduce a Mauro Icardi, che il Paris Saint-Germain non sarebbe più così convinto di riscattare, anche se trovare un accordo con l'Inter sarebbe impresa ardua. Molto meno suggestiva, invece, la pista Belotti, già obiettivo dei rossoneri nella breve e disastrosa, ma anche misteriosa era Yonghong Li.

Calciomercato Milan, l'ex Napoli come centravanti: 'carta' Mendes

Occhio, poi, a soluzioni straniere, legate semmai ad agenti che hanno ottimi rapporti con la dirigenza milanista. Una di queste potrebbe essere rappresentata da Carlos Vinícius Alves Morais, conosciuto semplicemente come Vinicius.

L'ex, in realtà è stato per un po' solo di proprietà degli azzurri, è esploso in questa stagione con la maglia del, che non a caso adesso è al lavoro per un nuovo contratto con nuova clausola (l'attuale è fissata a 100) da 120 milioni di euro visto che su di lui avrebbero messo gli occhi diversi grandi club europei, su tutti il. Il suo agente è Jorge, uno che con il Milan ha ottimi rapporti e che proprio per questo - sapendo della necessità di un nuovo goleador - potrebbero 'offrire' il brasiliano, dando piena disponibilità ad 'agevolare' l'operazione, che sulla carta sarebbe complicatissima proprio per le richieste de 'Le Aquile' oltre che per la concorrenza. Autore quest'anno di 19 gol e 12 assist, il classe '95 di Rio de Janeiro ha attualmente una valutazione di 50 milioni di euro.

