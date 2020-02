CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY / Futuro alla Juventus molto in discussione per Aaron Ramsey. Anche per i soliti problemi fisici, finora il trequartista gallese ha deluso le aspettative tanto che già da un po' si parla di un suo possibile addio nel prossimo calciomercato estivo.

Il classe '90 è stato preso a costo zero al netto di commissioni pari a 3,7 milioni di euro, per cui sarebbe un gioco da ragazzi realizzare unacon la cessione del suo cartellino.

Calciomercato Juventus, Ramsey per Jorginho se Sarri resta

Il club bianconero pare voglia almeno 25-30 milioni di euro per il 29enne nativo di Caerphilly. Rumors sostengono possa tornare in Premier, dove ha indossato per anni - e bene - la maglia dell'Arsenal. Ramsey potrebbe piacere al Chelsea e a questo punto potrebbe essere utilizzato dalla Juventus come pedina di scambio per arrivare a Jorginho, il 'pupillo' di Maurizio Sarri. A patto che lo stesso tecnico resti alla Juve...

