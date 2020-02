Calciomercato Milan, Pioli rilancia Calabria ma il futuro è scritto

CALCIOMERCATO MILAN PIOLI CALABRIA JUVENTUS COPPA ITALIA / Una doppia squalifica rilancia Davide Calabria. Il terzino, cresciuto nelle giovanili del Milan, si è reso protagonista di un'ottima stagione sotto la guida tecnica di Gennaro Gattuso. Tutto il mondo rossonero si aspettava la sua consacrazione quest'anno ma il classe 1996 ha deluso le attese.

Un'annata davvero complicata, in cui ha faticato ad esprimersi al meglio. Pian piano così il calciatore ha perso il posto da titolare per Andrea Conti. Per l'ex Atalanta troppi alti e bassi ma queste prestazioni altalenanti sono comunque bastate per diventare titolare.

Oggi Calabria ha la possibilità di tornare titolare contro la Juventus, nel match di Coppa Italia, vista la squalifica del collega. Il calciatore è chiamato a rilanciarsi per non perdere ulteriore terreno.

Milan-Calabria, addio in estate

Alle sue spalle, infatti, spinge il belga. Il nuovo arrivato, che giocava esterno alto con l'Anderlecht, ha ricoperto in carriera - soprattutto nella Nazionale Under 21 - anche il ruolo di terzino e Stefano Pioli sembra vederlo proprio in questa posizione.

Un ulteriore fallimento per Davide Calabria significherebbe panchina contro il Torino, lunedì prossimo, ma soprattutto addio in estate. Guardando in Italia, attenzione al Genoa, che in estate potrebbe perdere Ghiglione ma la pista estera sembra essere quella più accreditata con Lille e Siviglia, che in passato hanno mostrato interesse e che potrebbero tornare alla carica. Per lasciarlo partire il Milan chiede una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

