CALCIOMERCATO JUVENTUS BIASIN / Il giornalista di 'Libero', Fabrizio Biasin, ha difeso Maurizio Sarri e criticato Fabio Paratici parlando del momento della Juventus e soprattutto del calciomercato della scorsa estate condotto dal Ds bianconero. "Non capisco perché ci sia tutto questo accanimento nei confronti di Sarri - le parole di Biasin a 'Radio Sportiva' - un tecnico che ha dimostrato di saper vincere. Sta affrontando delle difficoltà ma prima di silurarlo ci penserei bene.

Non credo che la gara di stasera con ilinfluirà. Problemi Juve? Credo che ci sia stato un problema nella costruzione della rosa l'estate scorsa - ha risposto il giornalista di 'Libero' - I giocatori sono forti, ma sono state fatte delle scelte meno logiche del solito. Non sono arrivati dei titolari - ha sottolineato in conclusione -, sotto questo punto di vista la Juventus non ha fatto mercato".

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus: offerta shock per Inaki Williams